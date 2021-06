Víctima de robo de identidad advierte que “un contacto fue estafado por 500.000 pesos”

28 junio, 2021 Leido: 1

Andrea Natalia Queipo reiteró su denuncia a través de LU 24 sobre el robo de identidad que sufrió, la semana pasada, por ciberdelincuentes desconocidos. “Yo tengo 1300 dispositivo móvil y es en donde la pelota se difundió, ahora usan un numero de Tres Arroyos”, dijo en referencia a los mensajes falsos que fueron enviados a su lista de contactos.



Ahora hay un teléfono de Tres Arroyos, con una imagen mía de Whatsapp”, aseguró y agregó que “tiene la característica de acá”.

“Cometieron una estafa por 500.000 pesos, le hacen hacer una transferencia a un numero de una persona, creyendo que era yo la destinataria, y mi contacto le transfirió ese monto”, manifestó.

“Uno cree que soy yo y soy de buena fuente, por eso pasa”, se lamentó y declaró “es una locura realmente, esta persona que le brindo el dinero y nunca se dio cuenta de que no era yo”.

“No veo la hora de que esta pelota termine, acabo de eliminar todas las redes sociales y en algún momento debería cambiar mi número de teléfono”, comunicó.

“Esta persona (el estafador) es de otro país. Ya está en manos de la fiscalía, estoy esperando a que me llamen a declarar, no veo la hora de salir de esta trampa”, informó.

“Espero que la gente está atenta para que estas cosas no vuelvan a pasar”, advirtió.

Volver