Víctima de robo de moto: “déjenla tirada en cualquier lado, me costó mucho tenerla”

18 febrero, 2020

A través de una publicación en Facebook, una joven solicita la difusión del robo de su moto ocurrida en horas de la madrugada por el sector de Av. Ituzaingó al 400.

En el texto del muro de Facebook de Joo Grigolon se lee: “Me robaron la moto hace más o menos una hora cuarenta minutos de afuera de la cervecería Siciliana!!! No sean tan hijos de puta!!!!! Justo a mí con lo que me costó tenerla el que me conoce lo sabe! Sabe que no jodo a nadie!! Se los pido por favor déjenla tirada en cualquier lado! Pero es mía y me costó mucho tenerla! Difundan!”.

