Víctima de robo ofrece recompensa por elementos sustraídos

28 diciembre, 2021 Leido: 276

Entre la nochebuena y la madrugada de navidad, un vecino de la ciudad fue víctima de robo de varios elementos que se encontraban en el interior de su vivienda. El damnificado por el hecho, Miguel Angel Tierno, contó que: “el 24 a la noche ingresaron a mi domicilio en Isabel La Católica al 800, me sustrajeron varias cosas, pero entre ellas me robaron una mochila negra que contenía papelería y también una notebook, que lejos del valor económico, tiene un valor afectivo importante ya que tengo grabados recuerdos, fotos, y muchas otras cosas que sólo a mí me importan mucho, además de ser una herramienta de trabajo. No era una máquina de las nuevas, y lo más probable que haya sido descartada luego del robo, pero insisto que para mí es muy importante recuperarla por eso ofrezco una recompensa para quien me la devuelva. De arriba de la mesa también se llevaron un reloj de acero inoxidable que estaba roto y yo lo había dejado para llevarlo a reparar, es muy factible también que lo hayan eliminado”.

La notebook es marca MSI A1200 el teléfono para contactarse por datos es el 15560715, en Facebook e Instagram figura como Miguel Ángel Tierno, para quienes puedan aportar alguna información.

