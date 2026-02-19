Víctima del robo en Dunamar: “¿Cómo puede ser que pasen estas cosas?”

19 febrero, 2026 0

La damnificada por el robo sucedido en Dunamar este miércoles en horas de la madrugada, María Gema, dio testimonio a LU 24 sobre el tremendo episodio que le tocó vivir y afirmó que el mismo no se produjo en el complejo Terrazas al Mar, el cual administra como se dijo en su momento, sino que fue en su domicilio.

Geni, como la conocen todos en la localidad balnearia, brindó su testimonio y se preguntó “¿Cómo puede ser que pasen estas cosas?, a la vez que calificó lo sucedido como “un llamado de atención que debe ser tratado por quienes vivimos en este paraíso”.

Relatando el hecho, dijo: “Pasó en mi casa, yo estaba durmiendo, y calculo que entraron a las 3 menos diez de la mañana, a mi pieza, encapuchados, me tapan la cara me ponen boca abajo en la cama, me dicen que no tenga miedo y que les diga donde está la plata”.

Fue todo muy rápido, y ya cuando estaban por irse me ataron los brazos en la espalda y los tobillos, se fueron siempre en silencio, y yo quería ver cómo hacía para levantarme y salir, pude desatarme haciendo bastante fuerza y cuando lo logré llamé a la Policía”, agregó.

“Yo calculo que todas las personas que trabajamos en esto tenemos algo de dinero, por los montos de los alquileres, porque te transfieren; tal vez influyeron los feriados bancarios “, acotó. “¿Como puede ser que yo estoy en Claromecó, acá en Dunamar, en un lugar tan chiquito y pasen estas cosas?” reiteró.

“Esto fue tremendo, porque son personas que entran a mi casa cuando estaba durmiendo. ¿Qué va a decir la gente que viene a vacacionar a Claromecó, quien va a invertir, al saber que están entrando?, creo que hay que tomar conciencia de esto y entre todos tenemos que lograr que este lugar que es un paraíso es maravilloso que a todo el mundo le encanta venir porque se olvida de lo que pasa en las ciudades, con los robos.

¿Qué le digo a la gente ahora? Esto es un llamado de atención, ya que cuando se da fuera de temporada en invierno podemos vivir tranquilos, es un lugar paradisíaco, y creo que acá tenemos la oportunidad para mostrar y cuidar a este paraíso hermoso que es Claromecó”, aseguró.

“La situación es horrible como le pasa a todo el mundo; a mí no me pasó algo mayor, estoy bien, pero igualmente es un llamado de atención, tratémoslo”, recalcó.

“No sé nada respecto a la investigación, no sé si será secreto de la misma, hice la denuncia, vino la gente del hospital a tomarme la presión, a ver como estaba, la verdad yo estaba tranquila, me atendieron perfecto, quiero llevar tranquilidad a la gente que me conoce, porque se asusta y está lejos”, manifestó.

“Llama muchísimo la atención lo sucedido, porque yo estoy en la Costanera, no es un lugar que no lo ve nadie”, concluyó.

Volver