(video) Ardió una camioneta en el km.17 de Ruta 73

18 marzo, 2026 13

A las 21:30 de este miércoles un llamado de emergencia alertó a los Bomberos Voluntarios de Claromecó, sobre un incendio vehicular en la Ruta 73, km. 17.

De acuerdo al informe de prensa emitido por los servidores públicos, “Inmediatamente, se despacharon los móviles 18 y 14 de Bomberos Voluntarios, a cargo del Ayudante Mayor Struve Pablo y el Ayudante Mayor Escurra Enrique, respectivamente.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que una camioneta Nissan se encontraba totalmente incendiada en la banquina de la ruta. Afortunadamente, se verificó que los ocupantes del vehículo habían logrado salir ilesos.

Los bomberos procedieron a extinguir el fuego en la camioneta y en el sector de la banquina que estaba prendido fuego en los pastos. Una vez controlado el perímetro, se aseguró el sector y se verificó que el único ocupante del vehículo se encontraba en buen estado de salud.

Con la situación bajo control, los móviles 18 y 14 regresaron al cuartel.

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