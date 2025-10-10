(video)Chaves: Frustran “Cuento del Tío”. Hay dos presos oriundos del Conurbano

10 octubre, 2025 0

Con un artilugio al estilo de la película “9 Reinas”, dos delincuentes intentaron estafar a una mujer en Adolfo Gonzales Chaves.

Aprovechando el feriado de este viernes, llamaron a una octogenaria, al mediodía y, haciéndose pasar por su hijo el malviviente le comunicó que había sufrido un accidente, estaba detenido y precisaba dinero para pagar a un abogado.

Ante esto, la mujer alerta a un familiar, de la fuerza de seguridad, quien manejó el evento hábilmente y logro que los estafadores caigan en su propia trampa.

Cuando fueron a buscar el botín se encontraron acorralados por personal policial quienes, tras una persecución, lograron su aprehensión y ponerlos tras las rejas.

Fueron identificados como Alan Nahuel Camarero y Sebastián Alexis Daquino, ambos mayores de edad y oriundos del conurbano bonaerense, a quienes se los imputo por el delito de Estafa.

Se les secuestró el automóvil y tres teléfonos, uno de los cuales intentaron descartar en el Hospital al momento de ser revisados por el médico.

Tomó intervención la Ayudantía Fiscal chavense, dependiente de la UFIJ 16 de Tres Arroyos, a cargo del Dr. Lopazzo.

Volver