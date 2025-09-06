(video) Choque y vuelco en Claromecó: Camioneta en la vereda y móvil policial volcado

6 septiembre, 2025

Un importante accidente de tránsito ocurrió cerca del mediodía, donde una camioneta y un móvil policial fueron los protagonistas del suceso en Claromecó.

Las circunstancias se investigan, lo cierto fue que por el fuerte impacto el patrullero volcó sobre la cinta asfáltica y la camioneta quedó varada sobre la vereda. El siniestro ocurrió en la intersección de calles 11 y 30 de la localidad.

Preventivamente los ocupantes del móvil policial y el conductor de la Toyota fueron asistidos por personal de salud, y el tránsito se interrumpió.

Trabajó en el lugar personal de Bomberos Voluntarios de Claromecó, de la Comisaría 2° y de emergencias sanitarias.

