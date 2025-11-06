(video)Claromecó: Ardió un una camioneta en el acceso a Atlantic Ville

Bomberos Voluntarios de Claromecó intervinieron, con dos dotaciones, para combatir las llamas en una camioneta que resultó totalmente

destruída por el fuego.

La llamada a los servidores se produjo este jueves a las 17:30, concurriendo al lugar el móvil 20, a cargo del Ayudante Mayor Gastón Castro y el 14, a cargo del Comandante Mayor Roberto Bancur.

El siniestro se produjo en el acceso al barrio Atlantic Ville, en Dunamar, y los bomberos debieron trabajar en el proceso de apagado y enfriado del vehículo, atento a que la zona es de alto riesgo de incendio forestal, logrando la extinción total luego de varios minutos.

Desde el cuartel, en su Facebook se destaca la intervención del Ente Descentralizado a manera de prevención ante posibles focos ígneos, realizando días pasados tareas limpieza y cortafuegos en la zona del incidente, ya que la camioneta pudo detenerse en la rotonda y evitar así la propagación hacia la zona boscosa.

No hubo que lamentar daños personales por parte del único ocupante del rodado.

