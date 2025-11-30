(video) Corría picadas con otra moto, chocó una camioneta y entró por el parabrisas

Un motociclista resultó con lesiones luego de impactar con su rodado contra una Ford F -100 en Avenida Aníbal Ponce al 1100.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 20:00 de este domingo, cuando por causas que se tratan de determinar, la moto que venía en sentido Alem – Libertad, chocó a la camioneta del lado del acompañante, lanzando por el aire a su conductor, un joven de unos 22 años, Joaquín Escudero que terminó sobre el capot de la Ford, rompiendo el parabrisas.

En un video de las cámaras de seguridad que obtuvo LU 24, se ve pasar por el domo a alta velocidad a dos motos, corriendo picadas hasta producirse el choque que involucró a una de ellas, con el saldo descripto.

En ese mismo lugar fallecieron tres motociclistas hace unos años.

Intervino personal policial, de tránsito y una ambulancia del SAME del Centro Municipal de Salud, que trasladó al Hospital Pirovano al motociclista, para chequear las lesiones que sufrió tras el impacto: fractura de tobillo expuesta, fractura de cadera, de muñeca y politraumatismo de tórax. Fue intervenido en la noche de este domingo.

