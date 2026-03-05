(video) CPR San Cayetano: operativos de seguridad en la ruta para camiones

Desde el Comando Prevención rural San Cayetano informan que, de manera periódica se realizan operativos en conjunto con personal de Tránsito del Municipio.

Los mismos se realizan en controles de carga y peso en general de transportes pesados. Estos procedimientos se desarrollan en distintos puntos del distrito local, y tienen como finalidad verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante los mencionados se efectúan controles de documentación, inspección de cargas mediante la utilización de “Balanza de Peso”, procediéndose al labrado de actuaciones en caso de detectarse irregularidades.

Así mismo, destacan la importancia de estos controles preventivos, que buscan promover una circulación segura y responsable. Se recuerda a los transportistas la necesidad de respetar los límites de carga establecidos en la Ley 24.449.

