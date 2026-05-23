(video) Denuncian reiterados robos en un gimnasio

23 mayo, 2026 123

Propietarios del gimnasio ubicado en calle Lavalle al 600 denunciaron robos que se repiten de manera reiterada por malvivientes en el lugar.

En un video remitido a LU 24, se puede ver el accionar de uno de los hechos, en el que una persona de sexo masculino primero “campanea” el lugar, para luego simular que toca un timbre y se apodera de un elemento para emprender, corriendo, su huída.

Se destaca asimismo que se han producido hurtos de zapatillas para entrenamiento de alto valor económico.

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