(video) Derivada al hospital tras caer un auto a un zanjón

27 agosto, 2025 0

Este miércoles, una menor de 16 años (B.E.Q) que presentaba un embarazo de seis meses, fue derivada al hospital luego que cayera con su auto a un zanjón paralelo a la Avenida Lisandro de la Torre y Bernardo de Yrigoyen.

El vehículo era ocupado por la mujer y su pareja y fue extraída del mismo por los bomberos que acudieron al lugar, en tanto el conductor, Marcos Maldonado, de 18 años, salió por sus propios medios. Venía por la arteria mayor y, por causas que se investigan, cayó de punta a la zanja.

Trabajaron en el lugar personal de tránsito municipal, dos dotaciones de bomberos, policía y una ambulancia, que la trasladó a al Hospital Pirovano para chequear posibles lesiones, las que, según trascendió, no serían de suma importancia.

