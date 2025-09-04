(video) Droga al menudeo: Allanamiento en barrio Colegiales.

4 septiembre, 2025 4

El área de Drogas Peligrosas y prevención de narcocriminalidad de Tres Arroyos llevó adelante un allanamiento esta mañana en un domicilio de calle Mar del Plata entre Maipú y Lavalle donde se estima que habría venta de droga al menudeo.

La investigación fue puesta en manos del Fiscal Gabriel Lopazzo, quien elevó el pedido de medidas a la Jueza de Garantías subrogante, Dra. Fabiana Brandolín.

El operativo se hace con la colaboración del Escuadrón de Caballería, que tiene a cargo lo relativo a la seguridad.

Por el momento se desconoce el resultado. Se estima que a la finalización del mismo habrá un parte oficial.

La operatoria se hace con datos aportados tras la investigación y el núcleo de las averiguaciones involucraría a una mujer.

NOTICIA EN DESARROLLO

Volver