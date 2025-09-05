(video) Intentaron robar nuevamente en Flying Motors

Este viernes en horas de la madrugada, malvivientes intentaron ingresar nuevamente al local de la firma Flying Motors, en Avenida San Martín 1315.

En un video de cámara de seguridad del interior del lugar, enviado a LU 24, se puede observar el accionar de dos sujetos encapuchados, que atacaron una de las vidrieras de un local lindero al que el pasado 3 de agosto robaron una moto, con una piedra, en clara intención de ingresar para cometer un nuevo ilícito”.

Esteban Pereyra, propietario del comercio, dijo a LU 24 que el hecho se produjo a las 3:40, y opinó que “es como que el sistema no funciona por ningún lado, la Policía no puede hacer nada porque son menores, la Justicia dice que no los puede detener, y lamentablemente esto va a terminar con justicia por mano propia”.

“Sabemos que son los mismos de la otra vez, los salimos a buscar, pero lo van a seguir haciendo porque saben que no va a pasar nada; nosotros recuperamos la moto robada hace un mes por nuestra cuenta”, sostuvo.

“Son los que le robaron a una jueza que después los liberó; uno como ciudadano paga los impuestos, pero después cuando uno hace justicia por mano propia ahí si van a actuar, esperemos que eso no suceda”, afirmó.

