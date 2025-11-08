(video) Murió motociclista embestido por un camión en Azul
Un motociclista perdió la vida este sábado, tras ser embestido por un camión en un accidente que se produjo dentro de la ciudd, calle España, entre avenida Mitre y Belgrano, en Azul.
Según informa la agencia Noticias Argentinas, que suma el video a su crónica, la víctima fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, de 46 años, quien se desplazaba a bordo de una Motomel 150 cc, fue encerrado por el vehículo de mayor porte, se golpeó contra un árbol y murió en el acto.
El otro rodado involucrado fue un camión grúa remolcador Iveco Daily 70-16, conducido por Miguel José Mele, de 58 años, quien habría perdido el control y se fue hacia la vereda, arrastrando al fallecido.
Por el momento, se investigan las causas del siniestro y se intenta establecer qué ocurrió con el conductor del camión.
La causa fue caratulada “Homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial de Azul.