Olavarría: Un hombre y su hija mueren tras chocar y explotar el auto

Un hombre y su hija de 20 años fallecieron esta mañana cuando el vehículo en el que circulaban chocó contra una columna, lo que provocó la explosión y el incendio del automóvil en el Camino de los Peregrinos, en el partido bonaerense de Olavarría.

El siniestro ocurrió pasadas las 9:00, cuando el vehículo explotó y se incendió en su totalidad. Se investiga la causa de la colisión pero, por el fuerte impacto contra la columna, no se descarta que el choque haya sido intencional.

Investigadores del caso contaron que los familiares de las víctimas señalaron que el hombre había amenazado reiteradas veces a su esposa e hija con asesinarlas y suicidarse, y que tenían un “pésimo” vínculo.

El subsecretario de Seguridad de Olavarría, Mario Bustos, detalló que las dos personas fallecidas son un mecánico de chapa y pintura y su hija de 20 años.

“Hay dos delimitadores de altura, para evitar que pasen los camiones. En uno de ellos el vehículo chocó y se prendió fuego y después explotó porque el auto tenía equipo de GNC”, dijo el funcionario.

Bomberos se hicieron presentes en el lugar para intentar socorrer a las personas que se encontraban dentro del automóvil, aunque de todas maneras ya habían perdido la vida tras el suceso. La magnitud del accidente fue tal que una de las oficiales de policía que acudió al lugar sufrió una descompensación y debió ser atendida por una ambulancia del SAME.

Según relataron testigos, fue tal la violencia del impacto que las tejas del limitador volaron alrededor de 20 metros. No hubo otros autos involucrados.

El fiscal del caso, Cristian Urlezaga ordenó que los peritos de Azul realicen una investigación en el lugar, de la que también participará la policía científica.

