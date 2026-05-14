(video)Operativos policiales de tránsito: un menor aprehendido

14 mayo, 2026 644

Desde la Comisaría Primera se informó que en el marco de las tareas preventivas y de control se realizó un Megaoperativo de saturación, identificación e interceptación vehicular, este miércoles desde las 18:00 de manera conjunta con personal del Escuadrón de Caballería, Comando de Prevención Rural y de Tránsito de la Secretaría de Seguridad municipal.

En los mismos, realizados de manera dinámica y estática, se identificaron 122 personas y se inspeccionaron 91 vehículos entre motos y autos.

En el procedimiento se aprehendió, en Avenida Libertad y Emilio de la Calle a un menor de 15 años, alrededor de las 20:00 quien iba a bordo de una Motomel de 110 cc., con la numeración de chasis suprimida, y tenía prohibición de circular.

Se indica que este tipo de operativos continuarán desarrollándose de manera periódica, con el objetivo de reforzar la prevención y fortalecer la seguridad, mediante el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas y áreas del municipio.

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