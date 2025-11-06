(videos) Rápidos y Furiosos: La moto fue recuperada, el motoman desapareció

El martes a la noche robaron una motocicleta en Magallanes al 900. Rompieron una reja para llevársela.

Menos de 24 horas después la Policía la ve cerca del Barrio Olimpo. Tratan de acercarse, el conductor advierte el patrullero y acelera. Cuando puede “despegarse”, tira la moto, se va corriendo y se pierde en los pastizales cerca del arroyo. La moto es recuperada. (video de lectores enviado a LU24). Segundo video (rotonda) monitoreo Municipalidad.

