(video) Saltó una reja y robó una mochila del interior de una vivienda

25 septiembre, 2025 1.182

Un malviviente saltó la reja de una casa ubicada en la primera cuadra de calle Dorrego, y se llevó una mochila camuflada.

En una publicación en redes sociales, la damnificada hizo pública la situación, indicando que fue alrededor de las 14:00 de este jueves y que en la mochila había 260.000 pesos, un carnet de conducir a nombre de Noelia Natividad Martínez y documentación importante, reclamando su devolución.

Hay denuncia policial, y el video de cámaras de seguridad se incorporó al expediente.

Volver