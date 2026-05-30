(video) Se quemó una cabaña en terrenos de la ex calesita de Claromecó

30 mayo, 2026 13

Bomberos de Claromecó combatieron el pasado miércoles un incendio en calle 9 y pasaje Delgado, en los terrenos que ocupara la Calesita, el que afectó a una cabaña de madera y chapa existente en el predio.

El informe emanado desde el Cuartel indica que “siendo las 23:00 hs del miércoles 28 de mayo de 2026, se convoca a personal de Bomberos Voluntarios de Claromecó por un incendio domiciliario en calle 9 y Pasaje Delgado.

Al lugar se dirigen una dotación en el móvil n° 20 a cargo del Ayudante Mayor Enrique Escurra y el móvil 14 al mando del Comandante Mayor Roberto Bancur.

Trabajo realizado:

Al arribar al lugar, en el fondo del terreno donde se ubicaba el predio de la ex “Calesita”, se observa una columna de humo y fuego. Al ingresar se constata que una cabaña prefabricada de madera y chapas se encontraba incendiándose en uno de sus sectores.

Debido a la gran cantidad de árboles y malezas en el terreno, se procede de inmediato a la extinción de las llamas para evitar su propagación. Se logra contener el fuego y posteriormente se realiza la remoción y extinción total del incendio.

Causa probable:

El inmueble se encuentra deshabitado y sin luz eléctrica. En primera instancia se determina que el foco ígneo se habría iniciado en el exterior, lindero a la cabaña, donde se observa un fogón utilizado para cocinar. Se encontraron elementos de cocina y restos de comida sobre una mesada. Se presume que un descuido en dicho fogón habría originado el incendio en la estructura de precaria construcción. Se estima que el lugar era utilizado de forma transitoria.

Una vez asegurada la zona para evitar reinicios del fuego, las dotaciones intervinientes regresan al cuartel.

Personal interviniente:

Trabajaron en el lugar personal de Bomberos Voluntarios, personal de Tránsito y efectivos de la Policía”

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