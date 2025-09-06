(video)Tragedia vial: tres copetonenses muertos en Entre Ríos

Tres personas oriundas de Copetonas murieron este sábado en un choque entre una camioneta Toyota Hilux y un tren de carga de cereales, a la altura del kilómetro 190 de la ruta nacional 12 y el cruce ferroviario de Médanos (departamento Islas), en el sur de Entre Ríos. El único sobreviviente a la tragedia vial fue trasladado al hospital San Antonio de Gualeguay.

“Se estima que se trata de un grupo de amigos, todos de la misma edad, que viajaban hacia Gualeguay a pescar, ya que en la camioneta llevaban todos los equipos de pesca” sostuvo el jefe de la Departamental policial Islas, comisario Jorge Moreyra, cuyas declaraciones reproduce el portal elonce.com

Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46), Darío D’annunzio (45) y Patricio Christiansen (45), todos oriundos de Copetonas partido de Tres Arroyos.

Pesalaccia y D’annunzio fallecieron dentro del vehículo, mientras que Christiansen murió durante el traslado en ambulancia.

El único sobreviviente, Diego D’annunzio (45), sufrió fractura de fémur en la pierna izquierda y fue trasladado al Hospital San Antonio de Gualeguay donde permanece internado y sedado.

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos a través de las redes sociales el intendente Pablo Garate manifestó su pesar por lo ocurrido y se puso a disposiciòn de las familias de las víctimas.

