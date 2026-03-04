(video)Buscan una bicicleta robada en el Bingo. Era medio de transporte de un trabajador

4 marzo, 2026 0

En las últimas horas, se difundió un pedido de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de una bicicleta marca Zion, de colores negro y rojo, que fue sustraída en la madrugada de este miércoles. El hecho delictivo ocurrió en el exterior del Bingo, mientras su dueño se encontraba cumpliendo su jornada laboral.

Según informaron personas cercanas al damnificado, el rodado es su única herramienta de movilidad para trasladarse diariamente hacia su puesto de trabajo, lo que agrava el impacto del robo.

Como característica distintiva, la bicicleta poseía al momento del hecho un bolso portaobjetos de color negro sobre el cuadro, cerca del manubrio.

Se solicita a los vecinos que, en caso de observar el vehículo circulando o si se detecta su oferta de venta en redes sociales como Facebook Marketplace, den aviso inmediato a los allegados.

Para aportar cualquier dato que ayude a recuperarla, se han puesto a disposición los siguientes números de contacto: 2983-384320, 2983-508647 o 2983-615987.

