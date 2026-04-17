(video)Indignación en Copetonas: Sujeto roba y además hace sus necesidades en la entrada

17 abril, 2026 0

Un individuo no sólo robo elementos de una vivienda de Copetonas, sino que también la usó de sanitario para hacer sus necesidades en el acceso y el patio.

Los propietarios de una casa ubicada en la localidad de Copetonas compartieron indignados, a través de las redes sociales, la situación que les tocó atravesar.

La familia posee alarma y cámaras de seguridad, lo que permitió que el ladrón quede filmado. Al parecer, el sujeto utilizaría a menudo el lugar para hacer sus necesidades fisiológicas, pero ahora también sustrae elementos.

Se radicó la denuncia correspondiente, y se procura establecer la identidad del intruso, aunque de buena fuente podemos decir que estaría identificado gracias al aporte y compromiso de los vecinos.

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