(video)Indignación en Copetonas: Sujeto roba y además hace sus necesidades en la entrada
Un individuo no sólo robo elementos de una vivienda de Copetonas, sino que también la usó de sanitario para hacer sus necesidades en el acceso y el patio.
Los propietarios de una casa ubicada en la localidad de Copetonas compartieron indignados, a través de las redes sociales, la situación que les tocó atravesar.
La familia posee alarma y cámaras de seguridad, lo que permitió que el ladrón quede filmado. Al parecer, el sujeto utilizaría a menudo el lugar para hacer sus necesidades fisiológicas, pero ahora también sustrae elementos.
Se radicó la denuncia correspondiente, y se procura establecer la identidad del intruso, aunque de buena fuente podemos decir que estaría identificado gracias al aporte y compromiso de los vecinos.