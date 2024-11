(video)La Corriente de Opinión Nacional tresarroyense repudia el ataque al Comité Nacional del radicalismo

2 noviembre, 2024 29

Luego del ataque que sufriera la sede nacional de la Unión Cívica Radical en CABA, representantes de la Corriente de Opinión Nacional de nuestra ciudad, hicieron llegar a LU 24 un comunicado al respecto, en el que indican que habían anticipado este tipo de episodios ante el nivel de violencia que se registra en la actualidad en el ámbito político.

El texto indica:

“Cuando desde la Corriente de Opinión Nacional denunciamos el peligro de cultivar el discurso del odio, nos referimos justamente a ésto.

Del agravio, la descalificación, el insulto…la violencia verbal, se llega inexorablemente a los atentados, la agresión física y toda la escalada que pueda imaginarse.

Ya no importa la motivación, si es intento de amedrentar o intimidar, o si se trata de una provocación. El resultado es siempre el mismo, se quiere destruir a la democracia como sistema y su basamento más elemental de convivencia, tolerancia, respeto por las ideas de los demás y pluralismo.

La consigna de intransigencia hasta la exageración, comienza a no ser exagerada.

Ante la violencia de los fascistas, la determinación de los radicales, de los demócratas. NO PASARÁN”, finaliza.

Volver