(video)Múltiples allanamientos en la costa desbaratan banda de narcos

20 marzo, 2026 0

Personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó este miércoles, en distintos puntos de la Costa Atlántica bonaerense, un mega operativo que arrojó como saldo la detención de tres hombres y el secuestro de cocaína, sustancias ilícitas, armas de fuego, dinero en efectivo, automóviles y otros elementos vinculados a la investigación.

Fueron nueve allanamientos que se concretaron en simultáneo en Mar del Plata, Necochea y La Caleta (partido de Mar Chiquita), ordenados por el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, y ejecutados por personal de Mar del Plata, Quequén y de Zona Mar Argentino Norte, según cita el portal necochense Cuatro Vientos.

Los procedimientos se realizaron a partir de una causa ordenada por la Justicia Federal, que sigue el rastro de maniobras vinculadas al narcotráfico en Mar del Plata, con conexiones en Necochea.

Dicha investigación fue instruida por la Unidad Fiscal – Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos – Oficina de Narcocriminalidad, cuyo titular es el Dr. Santiago Eyherabide y su auxiliar Fiscal Dr, Hércules Giffi, quienes derivaron la investigación a la Autoridad Marítima Nacional.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a Cuatro Vientos que los operativos a cargo de la sede quequenense de Prefectura allanaron una casa en Villa Zabala (189 y 64), otro domicilio en Quequén y la sede del Banco Nación en el centro de la ciudad.

Se incautaron drogas, entre ellas cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, cuatro automóviles, armas de fuego y municiones y también, se secuestraron otros elementos de interés para la causa como teléfonos celulares, notebooks y unidades de almacenamientos. El valor de los elementos incautados supera los 47 millones de pesos.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a las dependencias de Prefectura Mar del Plata y Quequén, quedando a disposición de la Fiscalía Federal interviniente.

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