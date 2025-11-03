(videos) Despiste y “efecto tijera” de un semi en Ruta 3 casi 85

Un transportista debió ser rescatado del interior de la cabina de un camión, al despistarse en Ruta 3 a metros del cruce con la 85.

El incidente fue este lunes alrededor de las 21:30 cuando un camión semirremolque, que viajaba en sentido Cascallares – Tres Arroyos, se fue a la banquina, hizo “efecto tijera” al salir de la cinta asfáltica y quedó a unos treinta metros, sobre el préstamo.

El conductor del camión estaba consciente, fue rescatado por los Bomberos Voluntarios en medio de una torrencial lluvia que caía en esos momentos, y trasladado al Hospital Pirovano en una ambulancia del SAME para evaluar su estado.

