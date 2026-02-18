(videos) La Pampa: intensa tormenta causó destrozos en Santa Rosa

18 febrero, 2026 92

Un intenso frente de tormenta avanzó este miércoles por la tarde sobre la capital, Santa Rosa, y otras localidades de La Pampa, con lluvias intensas, y fuertes vientos de hasta 91 km/h.

Hubo numerosos destrozos: calles anegadas, caídas de árboles sobre casas y automóviles, voladura de techos y paredones derribados. En diversos puntos de la capital se cortó la electricidad.

El fenómeno meteorológico se registró en la capital provincial alrededor de las 16.45 y, en pocos minutos, provocó numerosos destrozos en distintos puntos de la ciudad. Según comunicó el Servicio Meteorológico Nacional, en Santa Rosa la máxima ráfaga fue de 91 km/h a las 16:52, del sector oeste-sudoeste.

Fuente, fotos y videos: Diario de La Pampa e Infohuella.

Volver