(videos) Media hora la ruta 228 cortada

15 abril, 2023

Un camión semi remolque quedó atravesado en la Ruta 228 a la altura del km 133 cuando intentó retomar y no pudo completar la maniobra.

Se hicieron largas filas a uno y otro lado. Llegó la Policía Vial a controlar hasta que otros camioneros mediante el uso de un cable de acero, lograron quitarlo rápidamente. No hubo otro tipo de contratiempos que no fuera el tránsito cortado por otros camiones que no podían pasar. El tránsito liviano podía hacerlo por las banquinas.

