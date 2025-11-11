Videos: Robaron la moto de un trabajador

En la mañana de este martes, aproximadamente a las 10:50, un delincuente robó una moto Rouser NS 200 que estaba estacionada en la vereda del comercio ubicado en Urquiza 115.

La víctima, Kevin Ruso, quien trabaja en el lugar, contó a LU 24 lo sucedido, confirmó que efectuó la denuncia correspondiente y compartió imágenes del sospechoso de ser autor del hecho.

“Todos los días la dejaba ahí, con cambio y el volante trabado. Como es un local de camiones, entramos y salimos, siempre hay gente circulando”, indicó.

Asimismo, relató que “estaba en el baño y escucho pasar una moto con el sonido característico de la mía y a mi patrón decir que la vio salir a toda velocidad, llamándome que me la habían robado. Fue de un momento para otro: rapidísimo”.

Kevin detalló que “es de color blanco y negro con el asiento rojo y las manijas rebatibles también rojas. Tiene unas calcos debajo del tanque que dicen LS2”.

Finalmente, sobre las imágenes de las cámaras, expresó que “se ve que por el frente del local pasa un chico vestido todo de negro y encapuchado y al ratito se la llevó”.

