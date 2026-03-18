(videos)Ruta 3: chocó una rueda que se salió de otro auto y cayó al agua

18 marzo, 2026 600

Este miércoles alrededor de las 19:30 hs, se registró un accidente vehicular a la altura del kilómetro 570 de la Ruta Nacional Nº 3, en jurisdicción de Coronel Dorrego.

Por causas que se tratan de establecer, una rueda de un auto Kia Pride que guiaba Tomás Chavez, de Oriente, se desprendió e impactó al Toyota Corolla conducido por Sebastián Anselmi, oriundo de Tres Arroyos, quien circulaba hacia Bahía Blanca.

A consecuencia del hecho, el auto de Anselmi terminó en una cuneta llena de agua sobre la mano contraria, debiendo recurrir a un auxilio mecánico para retirar el Corolla.

No sufrió heridas él ni el conductor del Pride, por lo que acordaron resolver la situación a través de los respectivos seguros.

Volver