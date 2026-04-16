(videos)Violación a Ley de marcas: Destruyeron los puestos de “La Saladita de Bristol” de Mar del Plata

16 abril, 2026 0

Un fuerte operativo llevado a cabo en Mar del Plata terminó con el desalojo de los feriantes que trabajaban en “La Saladita”. Durante la madrugada tiraron abajo los puestos que estaban montados frente a la Bristol, un paseo de compras que se desarrolló durante años en la popular playa de la ciudad balnearia.

El allanamiento y posterior destrucción de la estructura se llevó a cabo por orden de un juez que decidió poner fin a la feria montada en la Rambla por “violación a la ley de marcas”.

Los efectivos recorrieron los puestos, secuestraron la mercadería que incumplía con las normas en bolsas y labraron actas a los infractores. Luego, más de 70 puestos fueron destruidos.

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En el marco de la investigación, también se realizaron allanamientos en la casa particular de un representante gremial, cuya identidad hasta el momento no trascendió, y la sede de un sindicato.

El senador y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, celebró el operativo: “Están allanando la feria ilegal en la Rambla gracias a la denuncia penal que presentamos”, sostuvo.

“Quiero felicitar a la Justicia por su accionar y, especialmente, a Prefectura y a todas las fuerzas que están poniendo el pecho”, agregó y sentenció: “En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas”.

Por su parte, los abogados que representan a los feriantes sostienen que hubo varias vulneraciones durante el operativo. Ahora, los feriantes exigen que se les devuelva la mercadería y aseguran que la compraron de manera legal.

“Cerca de las 2 de la mañana varios camiones se apostaron en la plaza Colón y un nuevo despliegue de personal de Prefectura y de la Policía Bonaerense anticiparon que la decisión tan temida por los feriantes iba a suceder. El paso siguiente fue el acordonamiento de la zona próxima a la feria para evitar el ingreso de cualquier particular y por la playa llegaron las máquinas para tirar abajo los puestos”, según indicó el Diario La Capital de Mar del Plata.

Participaron del operativo más de 100 efectivos de la Prefectura Naval Argentina, 150 efectivos de la Bonaerense, 100 agentes municipales de diferentes áreas y entes descentralizados como Seguridad, EMSUR, EMVIAL, Inspección General y SAME.

Con información de TN/lanueva.com

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