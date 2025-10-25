(video)Un baleado, un detenido y una 9 mm secuestrada

En un hecho que no tiene mucha claridad hasta el momento, un hombre que circulaba en bicicleta por la Avenida Ameghino, entre el 1300 y el 1400 fue baleado desde el interior de un domicilio.

Fue derivado al Hospital Pirovano donde pudieron establecer que tiene dos balazos que le rozaron el estómago, otra bala que se incrustó en la costilla y el tercer tiro en la boca, por lo que fue intervenido para sacarle el plomo.

En un rápido operativo y mediante un allanamiento de necesidad y urgencia se llegó a un domicilio indicado por la misma víctima donde detuvieron a una persona a la que se le imputa el delito, no tipificado todavía, y se secuestró en el techo de la casa una pistola con la que se habrían efectuado los disparos.

Luego de las curaciones realizadas en el Hospital, la víctima fue dada de alta.

