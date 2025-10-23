(video)Viento: Se voló un tinglado en Villa del Parque. También cayó el corralón

23 octubre, 2025 31

A consecuencia de las intensas ráfagas de viento que se abatieron sobre Tres Arroyos en la tarde del jueves, un tinglado que estaba ubicado en el interior del predio del Club Villa del Parque, en calle Córdoba, fue “remontado” por una de ellas y cayó tras empujar el corralón al que derribó, apoyándose en un poste de iluminación que detuvo su marcha.

En su trayecto, derribó parte del corralón de la entidad.

No hubo que lamentar víctimas. Trabajó en el lugar personal policial, Bomberos Voluntarios y de la CELTA que cortaron la luz en el sector, para permitir el desarme de la estructura y retirarla de su posición.

Volver