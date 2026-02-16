(video)Vuelco en Ruta 3: 4 personas rescatadas por los Bomberos

Este lunes, alrededor de las 18:00 se produjo, por causas que son motivo de investigación el vuelco de un Volkswagen Gol Power, dominio HEP 607 con cuatro personas a bordo, en el kilómetro 589 de la Ruta 3, sentido Tres Arroyos – Bahía Blanca.

Luego de salirse de la cinta asfáltica, el auto, conducido por Sergio Cisneros, bahiense, terminó sobre el préstamo de la banquina, con sus cuatro ruedas hacia arriba, atrapando a los ocupantes – Cisneros, dos mujeres y un menor de edad- quienes debieron ser retirados del interior por los Bomberos Voluntarios.

Luego de la ardua tarea bomberil, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Eva Perón de Coronel Dorrego, para su atención médica. Con info de FM MANANTIAL

