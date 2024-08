Violador prófugo: la fiscal Ramos dio detalles del caso y la búsqueda

La fiscal Natalia Ramos se refirió en contacto con LU 24 al pedido de recompensa por un violador prófugo de Tres Arroyos oriundo de Bolivia.

“El Juzgado de Garantías ordena la detención en mayo, y no lo encontramos, no lo pudimos ubicar, y en base a ello se pide al Ministerio de Seguridad y logramos que se publique no solamente la recompensa sino que se replica la búsqueda en todas las comisarías de todo el país, para saber si sigue en el país o se fue, es de nacionalidad boliviana y trabajaba en una verdulería acá en Tres Arroyos, por lo que el ministerio accede a otorgar la recompensa”, sostuvo.

“La denuncia se hizo en febrero de este año, y el hecho se compone de episodios cuando este sujeto abusaba a su familiar indirecto, es un abuso que se venía dando y se devela la situación cuando la chica queda embarazada”, dijo.

“El pedido es para que la persona que nos llame brinde información precisa, ya sabemos que trabajaba en una verdulería del centro, y cuando lo fuimos a buscar no lo encontramos: él incluso participó de la Cámara Gesell que hicimos a la niña. Interpol está trabajando desde el día uno, desde mayo cuando salió la detención pero tampoco lo pudimos efectivizar por lo que ahora se establece la recompensa por información específica”, argumentó.

“De las personas que tenemos con órdenes de detención de la UFI 6 es el único al que no pudimos encontrar, al resto lo hemos hecho con la DDI, y con las h herramientas que utilizamos no pudimos, pero es importante porque no podemos llevarlo a juicio si no está, y necesitamos que se efectivice la orden, ya que la causa está paralizada hasta que no lo encontremos, en una causa donde el imputado no se presenta no puede continuarse con la investigación y no tiene una condena, no se puede condenar si no está presente”, expresó la fiscal.

“La familia trabajó muy bien con esta niña desde el primer momento y estamos acompañándolos para que lo pasen lo mejor posible, es una herida que no se ve, pero es algo que está y la va a acompañar toda la vida, creo que está yendo a Atreverse que trabaja esos casos; la nena no siguió con el embarazo”, finalizó.

