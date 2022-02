Violencia de género: denunció al hijo de un profesional y teme por su vida

Una joven mujer que fue agredida en una confitería céntrica, a la vista de clientes y transeúntes, denunció al hijo de un profesional tresarroyense -ya fallecido- por el hecho y ahora teme por su vida, ya que desde ese momento debió refugiarse de la familia del violento pero no deja de recibir amenazas de él y de su entorno.

Tras un vínculo de pareja que se extendió por unos dos años, sin que se registraran hechos de esta naturaleza, el agresor y la víctima se trasladaron a Tres Arroyos, donde vive la familia de él. Y según el relato de la joven, fue aquí donde comenzaron a vislumbrarse las conductas más violentas por parte de su compañero, que tuvieron su epicentro cuando, ya separada de él, lo citó en una confitería del centro de la ciudad el pasado 3 de febrero para entregarle las llaves del departamento que alquilaban. Allí, tras una breve conversación previa, el hombre comenzó a golpearla en una escena que no solo vieron clientes y quienes pasaban por el lugar, sino que también quedó registrada en cámaras de vigilancia. Desde la misma confitería llamaron a la policía, y poco después tuvieron que denunciar amenazas por parte del violento, que al parecer buscaba impedir que se difundieran las imágenes o que sirvieran de prueba en alguna instancia posterior.

En el momento de la agresión, a la víctima le advirtió que así como había hecho con otra pareja, a la que le “partí la cabeza al medio”, con ella “recién estaba empezando”. La mujer inició el camino judicial tras ampliar la denuncia por este episodio, y recién varios días después logró que se lo notificara de una restricción de acercamiento y se le entregara a ella un botón antipánico.

No obstante, no logra estar tranquila, en principio porque según explicó a LU 24, el hombre no parece dispuesto a aceptar la medida impuesta, ya que sigue buscando intimidarla mediante comunicaciones con sus allegados. Incluso algún miembro de su entorno familiar acudió al lugar donde ella buscó refugio, y si bien no logró entrevistarse con ella, el hecho de que conozcan su paradero la dejó preocupada y expuesta. Además, consideró necesario designar una representación legal para colaborar con el desarrollo de la causa, que hasta el momento no sería el esperado.

