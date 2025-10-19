Preso por darle un cabezazo a su pareja. Ambos protagonistas dicen que no es verdad

Un sujeto de 39 años fue aprehendido por la Policía el sábado alrededor de las 6:30 en la primer cuadra de calle Rodríguez Peña, por agredir a su pareja de 30, con un golpe en la cabeza.



Se activaron los protocolos correspondientes, trasladando a la víctima a la Comisaría de la Mujer y la Familia, para darle la contención necesaria y a su vez recepcionar su declaración testimonial, y al agresor a la sede de la Comisaría Primera.

Se instruyen actuaciones por “Lesiones leves agravadas por el vínculo, e infracción a la Ley 12.569, interviniendo la UFIJ 6 a cargo de la Dra. Natalia Ramos.

Los protagonistas desmienten

Los dos involucrados en este suceso visitaron LU 24 para indicar que lo informado por la dependencia policial no condice con la realidad.

