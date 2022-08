Violencia en el deporte: Hospitaleche explicó los alcances de la legislación

Un nuevo hecho de violencia asociado a una práctica deportiva se originó anoche, cuando por una cuestión del momento se produjo una monumental gresca tras un picadito de fútbol y resultó apuñalado uno de los contendientes. La abogada Elisa Hospitaleche aclaró algunos aspectos sobre la legislación que impacta sobre el deporte, pero advirtió que no rige sobre este tipo de propuestas, que no son oficiales sino competencias de la órbita privada.

“Tenemos una ley provincial 11.929 y una ley nacional, la 24.192, que establecen las pautas generales de los espectáculos deportivos y las sanciones que correspondan, que en el caso de ser delitos también generan la intervención del Código Penal. Lo que pasó en el picadito no está vinculado a estas leyes porque es una actividad privada, lo que habrían cometido son delitos para el Código Penal pero no tienen nada que ver con la ley de espectáculos deportivos, que por lo demás no está relacionada solamente con el fútbol sino con cualquier disciplina que tiene un órgano de contralor”, explicó Hospitaleche.

Cuando hay agresiones o conflictos dentro de espectáculos deportivos oficiales, como la agresión a la árbitra Dalma Cortadi, “se pueden aplicar, a través de la legislación vigente, inhabilitaciones, multas y sanciones en las que entran a jugar tanto la ley de espectáculos deportivos como el Código Penal”.

