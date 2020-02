Violencia en la calle: Un joven internado con lesiones graves tras recibir feroz golpiza en Tres Arroyos

18 febrero, 2020 Leido: 2916

La muerte de Fernando Báez Sosa de manos de 10 (tal vez 11) jóvenes de su misma edad, ocurrida hace un mes en la costa atlántica, nos ha sensibilizado a todos y tal vez pocos argentinos dejen de conocer qué es lo que sucedió y hasta tengan sus propias conclusiones sobre el tema.

Hay acusados que están presos, otros siguen el proceso en libertad y de 10 pasaría a 11 el número de imputados en la causa.

Si bien esto ocurrió fuera de nuestro ámbito, no fue en las playas del distrito, el espacio físico no es determinante para que genere un sentimiento de dolor, repudio y la necesidad de urgente justicia.

El tema no solo se viralizó, sino se mediatizó tal vez demasiado, y es comidilla diaria especialmente en los canales de televisión, que como al resto de los medios, les cuesta encontrar información llamativa en época de verano.

Y hay veces que la llama encendida de la búsqueda de justicia permanece por la prédica de la TV, los diarios, las radios, los sitios web y las redes sociales.

Pero en Tres Arroyos no necesitamos descargar nuestra ansiedad sobre un hecho que ocurrió en otra playa de la Provincia de Buenos Aires, y que si bien fue más que grave, lo conoce la Argentina de norte a sur y de la cordillera al mar.

Acá, entre nosotros, a pocas cuadras de todos, también hubo violencia grave entre jóvenes en los últimos días, y la consecuencia final todavía no está determinada. Y la causa, si bien está iniciada, parecer inerte, dado que ni siquiera le tomaron declaración a la víctima que la viene penando desde hace 7 días.

Hace una semana que en este medio hay un joven de 23 años que está internado en el Hospital Pirovano y ya van dos oportunidades en que lo trasladan a un centro de mayor complejidad a Bahía Blanca en la búsqueda de estudios y también para realizar consultas. Entre ellas una tomografía dado que en Tres Arroyos los dos tomógrafos que hay (publico y privado) están fuera de servicio.

Esa víctima tiene fractura múltiple del hueso nasal y de mandíbula, producto de golpes de puño y puntapiés cuando cayó al piso casi desvanecida tras la golpiza. Ello fue en la esquina de French y La Rioja.

Aunque por sus propios medios pudo llegar a su casa, luego de incorporarse, de inmediato la familia lo trasladó al Hospital Pirovano. Eso fue en la madrugada del pasado miércoles 12 y hasta el día de hoy sigue internado a la espera de un diagnóstico definitivo y una eventual cirugía maxilofacial que sería determinada tal vez hoy.

Su estado no reviste riesgo de vida, pero sus lesiones son graves debido a que el período de curación superarán los 30 días.

La denuncia la realizó la madre del muchacho ante la comisaría de Tres Arroyos relatando lo sucedido y dando la identidad a manera de acusación de quien fue su agresor.

Hasta el momento, nadie concurrió a la habitación del Hospital Pirovano donde se encuentra para tomarle declaración de lo sucedido, ni se sabe si fue convocado a quien se menciona como autor de las lesiones. Las identidades están en la causa. Es un hecho de instancia privada. La difusión de los nombres no hace al hecho principal de la cuestión.

Desde la comisaría se admitió el hecho y se confirmó que hay una causa abierta, que está caratulada como “lesiones”, sin tipificar, en la fiscalía del Dr. Gabriel Lopazzo.

Volver