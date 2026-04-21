Violencia en la Escuela Técnica: un alumno amenazó a otro y se activó el protocolo

21 abril, 2026 2.710

Este martes, un hecho de violencia se produjo en la Escuela Técnica de nuestra ciudad, cuando un alumno amenazó a otro diciéndole “te espero a la salida”, de modo intimidatorio.

La escuela tomó cartas en el asunto, rápidamente, y puso en marcha el protocolo. La policía arribó al lugar, cosa que alteró al barrio y el normal funcionamiento de la institución que de manera preventiva evitó que pasara a mayores la situación.

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