Violentaron anoche dos negocios en el centro de la ciudad.

13 abril, 2020 Leido: 18

Delincuentes forzaron anoche el ingreso a dos comercios. Robaron elementos y causaron destrozos en mercadería e instalaciones.

Están en la calle Hipólito Yrigoyen casi Saavedra. Uno es donde estuvo la Heladería Nesser y el restante, junto a él, a la altura del 480.

El comercio activo es de Camila Peetoom y su madre.

La joven dice en su cuenta de Facebook: Lamentablemente hoy escribo por nuevas malas. Anoche cerca de las 23.30 hs entraron a robar al local de mi madre, en Hipólito Yrigoyen 480 (También al local de al lado, ex nesser, hoy vacío) En ese lugar mi madre le pone garra y sacrificio para que a pesar de las circunstancias, funcione. Lugar donde yo también puse ropa, esmero y corazón. Cómo a todo lo que hacemos. Ahora yo me pregunto, a pesar de la cuarentena, quien les garantiza seguridad a los comerciantes de tres arroyos? “Nos cuidamos entre todos” pero a nosotros quien nos cuida de la inseguridad? Entraron, robaron lo que con esfuerzo tenemos, revolvieron, prendieron fuego y se fueron. (zafamos de que no se incendie y perder absolutamente todo) Cabe destacar el gran trabajo de la policía y de científica, que llamamos y antes de que lleguemos al local, ya estaban ahí! Gracias a todos los que se preocuparon, amigos, familia, y en especial a Pao que fue y nos hizo el aguante!!!! Le pedimos a la Municipalidad de Tres Arroyos, que tomen medidas para detener la inseguridad.

