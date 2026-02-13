Violento ajuste de cuentas en Bahia Blanca: le cortaron parte de una oreja

Un hombre de 45 años fue atacado durante la madrugada de este viernes en la intersección de Thompson y 1810, en el barrio Villa Rosario Sur de Bahia Blanca, en un episodio que es investigado como tentativa de homicidio por la Fiscalía Nº 5, a cargo de Jorge Viego. La víctima, identificada como Julio Retamal, sufrió múltiples cortes, entre ellos la mutilación parcial de una oreja.

Según las primeras informaciones, el hecho se produjo alrededor de las 2 de la mañana, cuando Retamal caminaba por la zona y fue abordado por al menos dos personas. De acuerdo con los datos recabados, uno de los agresores lo habría sujetado por detrás mientras el otro lo atacaba con un arma blanca, provocándole cortes en distintas partes del cuerpo y seccionándole parte de la oreja.

Tras la agresión, el hombre logró trasladarse en motocicleta hasta el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna, donde ingresó a la guardia y permanece en observación. Fuentes médicas indicaron que presentaba heridas cortantes múltiples.

Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque, aunque no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía 5, que dispuso las primeras diligencias para identificar a los agresores.

Retamal cuenta con antecedentes penales. Por ejemplo, uno de ellos, en 2009 fue condenado a cuatro años de prisión por un asalto en el que, junto a otras personas, ingresó a una vivienda, golpeó al propietario y lo quemó con un cigarrillo, además de encerrar a otras víctimas. En aquel hecho, la empleada doméstica de la casa fue considerada cómplice.

Fuente: La Brújula 24.

