Violento asalto a mano armada. Se llevaron dinero y teléfonos. Golpearon al dueño de casa

24 enero, 2023

Un robo tipo “entradera” se registró este mediodía en Tres Arroyos. Autores ignorados esperaban al dueño de casa al momento de su arribo. Eran dos cacos seguros, y probablemente un tercero. Ingresaron por la fuerza al domicilio de Avda. Güemes 234 donde vive Oscar Ciprés con su familia. Los delincuentes le exigieron la entrega de dinero. Así fue que lograron alzarse con efectivo y dos teléfonos celulares, no sin antes golpear en el rostro a la víctima, según fuentes policiales.

De inmediato se montó un operativo para dar con los delincuentes. No se sabe si llegaron caminando o en algún medio de locomoción. Cuando se retiraron, las víctimas no pudieron observar en qué se iban.

De inmediato llamaron a la Policía, iniciándose la búsqueda en las inmediaciones.

Los asaltantes mostraron armas de fuego con las que amenazaron a sus víctimas y golpearon al dueño de casa en la cara, según fuentes der la investigación.

