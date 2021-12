Violento asalto a una mujer: la golpearon, le llevaron la moto y todas sus pertenencias

Un violento asalto sufrió una mujer ayer, cuando circulaba en moto por la zona suburbana y fue golpeada por dos desconocidos que, también en un vehículo similar, la persiguieron hasta embestirla y reducirla en el piso para cometer el robo. Según cuenta la víctima, Elsa Brosio, las cosas sucedieron así: “lo de anoche lo atribuyo a algo ocasional. Iba cruzando por el puente del Parque Miedan, venían dos personas en moto y noté que me miraban mucho, pero seguí mi camino. A la altura de Belgrano al 3600, sentí de pronto que me chocaban la moto, me patearon la zona anal, mucho, se llevaron la moto, y no me resistí. Les pedí que me tiraran el celular, por lo menos, porque ahí tengo todos los contactos por mis problemas de salud, de los centros donde me estoy atendiendo. Pero me llevaron todo”, con mucha angustia pidió la devolución de sus efectos personales al tiempo que se supo que no es la primera vez que la mujer sufre ilícitos.

