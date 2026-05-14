Violento asalto en Reta. Golpearon brutalmente a Carlos Porfiglio en una entradera

14 mayo, 2026 266

El vecino retense Carlos Porfiglio fue asaltado anoche, entre las 20 y las 21 cuando llegaba a su casa.

Fue abordado por al menos dos desconocidos que le exigieron dinero en la modalidad entradera.

Lo estaban aguardando en la puerta de su domicilio. El hombre se resistió y recibió una feroz golpiza de parte de los delincuentes.

Le llevaron dinero y documentación. Días pasados había vendido una camioneta, pero no tenía la plata en la casa. La víctima es un hombre de trabajo y oficia de remisero en la localidad.

Se desconocen por el momento otros detalles.

Hay un gran operativo y despliegue policial desde anoche.

Se entiende que los asaltantes podría estar aún en Reta.

Se trabaja sobre pistas firmes.

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