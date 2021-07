Violento asalto: maniataron, golpearon y amenazaron a un adulto mayor y se llevaron hasta un pollo del freezer

En la tarde noche de ayer, un vecino de la ciudad fue víctima de un brutal asalto, en su casa de Bernardo de Irigoyen entre el 300 y el 400, en el que no sólo fue amenazado de muerte, sino también golpeado y maniatado. Delincuentes ingresaron a su hogar, luego de tocar el timbre con insistencia, y violentamente ingresaron, lo redujeron para poder sustraerle gran cantidad de pertenencias de su hogar, como así también algo de dinero que tenía guardado en un ropero.



“Sos blandito me decían, en la jerga de ellos me quisieron decir que soy presa fácil” sostuvo Rufino, quien luego de los golpes recibidos, y el mal momento que tuvo que atravesar, se acercó a LU24 para relatar lo sucedido. “Me gritaban: sos boleta si haces esto o lo otro”, comentó el vecino tresarroyense que vive solo, y está al cuidado de su hijo con discapacidad de 43 años.

Electrodomésticos, cámaras fotográficas, alimentos, “un pollo que tenía en el freezer”, la plata que estaba en el ropero, entre otras cosas fueron los elementos sustraídos a Rufino.

Asimismo, entre las amenazas de muerte y los golpes, los delincuentes le aseguraron que volverían en unos meses, por lo que el miedo y desconfianza invadieron a Rufino, ya que al retirarse se llevaron un manojo de llaves que correspondían a todas las aberturas de la vivienda, por lo que deberá cambiar todas las cerraduras por seguridad.

“Muchachos yo ya perdí, llévense la plata” les dijo luego de que al abrir la puerta lo entraron a su vivienda a la fuerza, comenzaron a golpearlo, lo ataron y gritaban con mucho nerviosismo. Después de varios golpes en la cabeza, les indicó donde estaba algo de dinero que el adulto mayor conservaba en su hogar por precaución.

Tal como relata Rufino, en su vida diaria se maneja muy modestamente, su casa es interna, y supone que “me habrán visto en un auto que llama la atención, porque es un modelo nuevo”, por lo que luego de haberle sustraigo gran cantidad de pertenencias asegura: “soy blandito, me agarraron y me llevaron todo”.

