Violento episodio: aprehendieron a un joven por agredir la vivienda de su madre

25 agosto, 2025 0

Un hecho de violencia familiar conmocionó el domingo por la tarde a la ciudad, cuando personal de la Estación de Policía Comunal procedió a la aprehensión de un joven de 24 años que, en un ataque de furia, destrozó a golpes los vidrios de la ventana de la casa de su madre, ubicada en calle Dean Funes al 1400.

La víctima, una mujer de 44 años, debió ser trasladada por protocolo a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde brindó su testimonio sobre lo sucedido.

En tanto, el agresor fue conducido a la sede policial y quedó a disposición de la UFI N°6, en el marco de una causa caratulada como Daño agravado e Infracción a la Ley 12.569 (de Violencia Familiar).

Desde la fuerza remarcaron la rápida intervención para evitar que el conflicto escalara a mayores consecuencias.

Volver