Violento episodio familiar en Bahia Blanca: amenazó a su padre y dañó camioneta

12 abril, 2026 238

Un hombre de 32 años fue detenido este sábado en el marco de un episodio de violencia familiar ocurrido en un domicilio de calle Santa María al 900 de Bahia Blanca.

El hecho se registró alrededor de las 23. Tras un llamado al servicio de emergencias 911, los efectivos arribaron al lugar y procedieron a la detención de Emanuel Rezer, quien, según informaron fuentes policiales, habría amenazado a su padre y provocado daños en una camioneta.

De acuerdo con la información oficial, el acusado dañó una Ford Ranger y mantuvo una situación conflictiva con su padre, Horacio José Rezer, de 67 años, en el marco de una discusión familiar.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la comisaría Sexta, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes. Interviene en la causa la UFIJ N° 15.

Un segundo caso de violencia familiar

En paralelo a lo ocurrido, minutos antes de la medianoche otro episodio violento se registró en un domicilio de calle Indio al 200, también de Bahia Blanca. Allí un joven de 22 años fue detenido luego de protagonizar disturbios en el domicilio de su madre y darse a la fuga al advertir la presencia policial.

Un llamado al 911 realizado por la propia madre motivó la intervención de efectivos de la Unidad de Prevención de Policía Local. Al arribar al lugar, los agentes identificaron a David Salazar Parra, quien se encontraba alterando el orden dentro de la vivienda.

Según informaron fuentes policiales, el joven estaba aparentemente alcoholizado y provocó daños en el interior del inmueble durante el conflicto. Al notar la llegada de los uniformados, intentó escapar, aunque fue alcanzado a pocos metros y arrestado en el lugar.

Finalmente, fue trasladado a la Comisaría Séptima, donde se labraron las actuaciones correspondientes por el delito de desobediencia.

Fuente: La Brújula 24.

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