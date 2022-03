Violento robo en Roca al 900: golpearon a un hombre y quemaron con agua caliente a una mujer (video)

NUn violento robo sufrió un matrimonio, esta mañana entre las 7.30 y las 8 de la mañana, en su domicilio de Roca 970. Ambos habían acudido por un turno de atención médica en el Hospital Pirovano, cuando por una razón aun no establecida volvieron antes de lo previsto a su casa. Y allí empezó su odisea, porque al ingresar advirtieron la presencia de dos delincuentes.

Los desconocidos los amenazaron buscando dinero, provocaron un gran desorden en la vivienda y, quizá no conformes con lo obtenido, golpearon a la pareja -una empleada de la Secretaría de Seguridad local y su esposo, de entre 50 y 60 años ambos-. Incluso a ella la quemaron con agua caliente en el cuero cabelludo.

Si bien aún no se estableció fehacientemente lo que se llevaron, al parecer habrían logrado hacerse de dos armas de fuego propiedad del dueño de casa, teléfonos celulares, unos 5000 pesos en efectivo y las llaves de la camioneta de las víctimas, que se encontraba estacionada fuera de la vivienda. Luego escaparon del lugar.

Todo indica la existencia de inteligencia previa en el accionar de los malvivientes, que conocían el horario en que la mujer va a trabajar a la dependencia municipal y el hombre parte cotidianamente hacia un establecimiento de campo. Por eso quizá pensaron que actuarían con comodidad, pero se sorprendieron con el pronto regreso de las víctimas a la casa.

Para la revisión de las lesiones que sufrieron y la consecuente atención médica, la pareja acudió al Centro Municipal de Salud. Mientras tanto, la Subdelegación de Investigaciones de la Policía ya investiga el hecho.

