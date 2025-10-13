Violó una medida cautelar contra su expareja y lo aprehendieron

13 octubre, 2025 0

Un hombre de 34 años fue aprehendido en la madrugada del sábado, alrededor de la 1:00, por personal de la Policía. El hecho ocurrió en calle Víctor Manuel al 400, donde el sujeto incumplió una medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia su expareja, una mujer de 29 años.

Dicha medida había sido dispuesta por el Juzgado de Familia local y se encontraba vigente por el término de 60 días desde el 4 de septiembre del corriente año, en el marco de una causa por Protección contra la violencia familiar (Ley 12.569).

Por el hecho, se iniciaron actuaciones por el delito de Desobediencia, con intervención de la UFIJ N° 6.

